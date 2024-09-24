Манчестер Сити хочет заменить травмированного Родри игроком, который ранее отказал Ливерпулю

Мартин Зубименди получит еще один шанс на переход в АПЛ.

Манчестер Сити определился с возможной заменой для Родри, который выбыл до конца сезона.

Как сообщает Sport, ссылаясь на источники в Англии, «горожане» попытаются подписать Мартина Зубименди из Реал Сосьедада. В контракте испанца есть клаусула в размере 60 млн евро.

Детали возможного контракта для действующего чемпиона Европы пока остаются неизвестными.

Отметим, что прошлым летом Зубименди уже отказал Ливерпулю. Мартин после уговоров решил остаться в родном клубе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!