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Манчестер Сити хочет заменить травмированного Родри игроком, который ранее отказал Ливерпулю

Мартин Зубименди получит еще один шанс на переход в АПЛ.
Сегодня, 20:33
Мартин Зубименди / Getty Images
Мартин Зубименди / Getty Images

Манчестер Сити определился с возможной заменой для Родри, который выбыл до конца сезона.

Как сообщает Sport, ссылаясь на источники в Англии, «горожане» попытаются подписать Мартина Зубименди из Реал Сосьедада. В контракте испанца есть клаусула в размере 60 млн евро.

Детали возможного контракта для действующего чемпиона Европы пока остаются неизвестными.

Отметим, что прошлым летом Зубименди уже отказал Ливерпулю. Мартин после уговоров решил остаться в родном клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити Родри Мартин Зубименди

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