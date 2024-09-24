Манчестер Сити хочет заменить травмированного Родри игроком, который ранее отказал Ливерпулю
Мартин Зубименди получит еще один шанс на переход в АПЛ.
Манчестер Сити определился с возможной заменой для Родри, который выбыл до конца сезона.
Как сообщает Sport, ссылаясь на источники в Англии, «горожане» попытаются подписать Мартина Зубименди из Реал Сосьедада. В контракте испанца есть клаусула в размере 60 млн евро.
Детали возможного контракта для действующего чемпиона Европы пока остаются неизвестными.
Отметим, что прошлым летом Зубименди уже отказал Ливерпулю. Мартин после уговоров решил остаться в родном клубе.
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