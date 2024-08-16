Тренер Ливерпуля высказался о сорванном трансфере чемпиона Европы
Руководство "красных" пыталось сделать все.
Наставник Ливерпуля Арне Слот прокомментировал неудачную попытку подписания Мартина Зубименди из Реал Сосьедада.
По словам специалиста, спортивный директор «красных» Ричард Хьюз полностью вложился в развитие этой сделки и сделал все, что мог, но игрок, к сожалению, отказал.
"К сожалению, Зубименди решил не приезжать, Ричард Хьюз попытался все, чтобы убедить его, но если игрок не хочет приезжать, ты ничего не можешь сделать", - сказал Слот
Отметим, Мартин стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.
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