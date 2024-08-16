Тренер Ливерпуля высказался о сорванном трансфере чемпиона Европы

Наставник Ливерпуля Арне Слот прокомментировал неудачную попытку подписания Мартина Зубименди из Реал Сосьедада.

По словам специалиста, спортивный директор «красных» Ричард Хьюз полностью вложился в развитие этой сделки и сделал все, что мог, но игрок, к сожалению, отказал.

"К сожалению, Зубименди решил не приезжать, Ричард Хьюз попытался все, чтобы убедить его, но если игрок не хочет приезжать, ты ничего не можешь сделать", - сказал Слот

Отметим, Мартин стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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