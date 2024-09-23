Игрок Ман Сити, который жаловался на слишком большое количество матчей, выбыл до конца сезона из-за травмы

Родри не поможет "горожанам" в текущей кампании.

В рамках центрального матча тура в АПЛ Арсенал упустил победу над Ман Сити.

«Горожане» также понесли потерю в этом поединке, но она была кадровой. Родри не смог продолжить игру из-за повреждения полученного в течение первого тайма.

Как сообщает ряд английских изданий, испанский хавбек получил разрыв крестообразной связки левого колена. В текущем сезоне 29-летний футболист, скорее всего, больше не сыграет.

Отметим, что в этой кампании Родри успел провести лишь 56 минут в 2 матчах и не отметиться результативными действиями.

Также напомним, что ранее полузащитник жаловался на слишком большое количество матчей в сезоне

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!