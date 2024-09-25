Жирона - Райо Вальекано 0:0: обзор матча и результат игры 25.09.2024

Виктор Цыганков с одноклубниками снова ушли с поля без победы.

В рамках 7-го тура Ла Лиги Жирона встретилась с Райо Вальекано.

Каталонцы в очередной раз столкнулись с уже знакомыми им игровыми трудностями, которые помешали создать достаточной остроты моменты у ворот соперника.

Впрочем, подопечным Мичела повезло с тем, что соперник и сам достаточно плохо играл в атаке, даже хуже хозяев, поэтому Пауло Гассаниге впервые за последние матчи удалось сохранить ворота сухими.

Это единственный позитив, который Жирона может вынести из этого матча, ведь нулевая ничья продолжает серию каталонцев без побед до четырех поединков.

Статистика матча Жирона - Райо Вальекано седьмого тура Ла Лиги

Жирона - Райо Вальекано 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.50 - 0.53

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 8 - 2

Удары в створ: 0 - 0

Фолы: 8 - 16

Жирона: Гассанига — А. Мартинес, Д. Лопес, Блинд, Гутьеррес — Цыганков, Эррера, Мартин, Хиль (Данжума, 67) — Асприлья (Мисехой, 75), Руис (Стуани, 67).

Райо Вальекано: Баталья — Рациу, Мумин, Лежен, Чаваррия (Де Фрутос, 33) — Диас (Гумбау, 46), Валентин — Баллиу, Паласон (У. Лопес, 46), Эмбарба (А. Гарсия, 60) — Камельо (Нтека, 78).

Предупреждения: Цыганков, Руис, Эррера — Диас, У. Лопес, Баллиу, Рациу

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