Тинейджер из Арсенала установил возрастной рекорд клуба

Джек Портер стал самым молодым игроком, который выходил за "канониров" в старте.

В рамках 3-го раунда Кубка Лиги Арсенал встречается с Болтоном.

В составе «канониров» на данный поединок в старте вышел 16-летний вратарь Джек Портер. Англичанин в своем же дебютном матче установил рекорд лондонского клуба.

Читай также: Легенду Арсенала задержали по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии после Октоберфеста

Портер стал самым молодым игроком в истории Арсенала, который вышел на поле с первых минут в любом официальном соревновании.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Коллектив Микеля Артеты лидирует со счетом 2:0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!