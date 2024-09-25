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Тинейджер из Арсенала установил возрастной рекорд клуба

Джек Портер стал самым молодым игроком, который выходил за "канониров" в старте.
Вчера, 22:59
Джек Портер / Getty Images
Джек Портер / Getty Images

В рамках 3-го раунда Кубка Лиги Арсенал встречается с Болтоном.

В составе «канониров» на данный поединок в старте вышел 16-летний вратарь Джек Портер. Англичанин в своем же дебютном матче установил рекорд лондонского клуба.

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Портер стал самым молодым игроком в истории Арсенала, который вышел на поле с первых минут в любом официальном соревновании.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Коллектив Микеля Артеты лидирует со счетом 2:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Джек Портер

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