Тинейджер из Арсенала установил возрастной рекорд клуба
Джек Портер стал самым молодым игроком, который выходил за "канониров" в старте.
В рамках 3-го раунда Кубка Лиги Арсенал встречается с Болтоном.
В составе «канониров» на данный поединок в старте вышел 16-летний вратарь Джек Портер. Англичанин в своем же дебютном матче установил рекорд лондонского клуба.
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Портер стал самым молодым игроком в истории Арсенала, который вышел на поле с первых минут в любом официальном соревновании.
На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Коллектив Микеля Артеты лидирует со счетом 2:0.
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