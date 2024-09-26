Особняк легендарного тренера продают уже через месяц после его смерти

Свен-Горан Эриксон проживал в нем более 20 лет.

Месяц назад бывший тренер сборной Англии и ряда разнообразных футбольных клубов Свен-Горан Эриксон умер после тяжелой борьбы с болезнью.

Сообщается, что особняк, в котором проживал тренер, теперь выставлен на продажу.

За здание просят около 5 миллионов фунтов стерлингов.

Особняк находится в городке Сунне, именно здесь родился Эрикссон. В нем проживает чуть больше пяти тысяч человек. Кроме дома покупатель получит 2,5 гектара земли, виллу у озера, бассейн и многое другое.

ISPORT рассказывал, что новичок Манчестер Юнайтед решил проживать в Англии в доме, где ранее жил скандальный футболист.

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