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Футбол

Особняк легендарного тренера продают уже через месяц после его смерти

Свен-Горан Эриксон проживал в нем более 20 лет.
Сегодня, 15:30
Свен-Горан Эриксен / Getty Images
Свен-Горан Эриксен / Getty Images

Месяц назад бывший тренер сборной Англии и ряда разнообразных футбольных клубов Свен-Горан Эриксон умер после тяжелой борьбы с болезнью.

Сообщается, что особняк, в котором проживал тренер, теперь выставлен на продажу.

За здание просят около 5 миллионов фунтов стерлингов.

Особняк находится в городке Сунне, именно здесь родился Эрикссон. В нем проживает чуть больше пяти тысяч человек. Кроме дома покупатель получит 2,5 гектара земли, виллу у озера, бассейн и многое другое.

ISPORT рассказывал, что новичок Манчестер Юнайтед решил проживать в Англии в доме, где ранее жил скандальный футболист.

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