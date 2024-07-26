Необычная замена: новичок МЮ будет жить в особняке игрока, которого клуб продал

Лени Йоро будет жить в особняке за 2 миллиона фунтов.

Недавно Манчестер Юнайтед оформил трансфер молодого таланта Лени Йоро. В борьбе за француза "красные дьяволы" опередили мадридский Реал и несколько топ-клубов из Европы.

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Как сообщает издание The Sun, Йоро поселился в шикарном особняке стоимостью более двух миллионов фунтов, в котором ранее проживал Мейсон Гринвуд, покинувший Манчестер этим летом, перебравшись в Марсель. Лени будет арендовать дом за 14 тысяч фунтов в месяц.

Дом Йоро

Дом Лени Йоро

Теперь юный француз может наслаждаться новым жилищем. В доме есть кинотеатр, бар, три гостиные комнаты, несколько спален и даже тренажерный зал. Интересно, что в аренду дома также входит личный садовник и другой персонал.

Напомним, Йоро перебрался в Манчестер из французского Лилля, а англичанин Мейсон Гринвуд отныне будет выступать в составе французского Марселя, ныне возглавляемого Роберто Де Дзерби.

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