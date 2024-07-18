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Лилль угрозами заставил Йоро принять предложение Манчестер Юнайтед

Французский клуб пошел на шантаж ради английских денег.
Сегодня, 17:17
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Защитник Лилля Лени Йоро был практически вынужден принять предложение Манчестер Юнайтед, пишет Marca.

Напомним, ранее стало известно, что манкунианцам удалось перехватить защитника у Реала, заплатив за него 62 млн евро. В ближайшее время игрок официально присоединиться к МЮ.

Как пишет издание, Лиллю очень понравилось предложение английского клуба, который дал в два раза больше денег, чем Реал.

Потому французский клуб решил надавить на игрока, пригрозив том годом без игровой практики, если он продолжит стремиться в Реал.

Кроме того некоторые издания пишут, что решимость Йоро поколебало по-настоящему отличное предложение Юнайтед, который гарантировал игроку высокую зарплату и постоянную игровоую практику.

Ранее также фанаты МЮ расхвалили Харри Магуайра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лени Йоро

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