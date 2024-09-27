Барселона готова выложить солидную сумму, чтобы избавиться от своего игрока

Барселона решила выплатить долг Френки де Йонгу, утверждает Football Transfers.

Напомним, что во времени пандемии клуб, пытаясь справиться с финансовыми проблемами, задолжал многим игрокам заработную плату. У хавбека эта сумма достигла 18 млн евро.

Руководство каталонского клуба решило выплатить этот долг, чтобы наконец продать де Йонга.

Дело в том, что сейчас клуб располагает большим количеством талантливой молодежи в центре поля, а Френки является самым высокооплачиваемым игроком клуба. И руководство решило, что нет смысла держать такого дорого игрока, если есть не менее надежные, но менее бюджетные варианты.

Также издание предполагает, что будущая продажа де Йонга может быть часть стратегии по приглашению в клуб топового форварда - Эрлинга Холанда или Виктора Дьокереша.

Ранее также стали известны сроки возвращения Рональда Араухо.

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