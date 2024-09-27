Ключевой защитник Барселоны сможет вернуться только зимой

Рональд Араухо не будет ускорять свое восстановление.

Защитник Барселоны Рональд Араухо может вернуться на поле лишь зимой, пишет Diario Sport.

Напомним, уругваец получил повреждение в матче против сборной Бразилии, и в июле перенес операцию.

Издание, ссылаясь на оркужение игрока, утверждает, что его возвращение запланировано на декабрь-январь.

Барселона намерена полностью исключить риск рецидива, а потому не будет форсировать возвращение Рональда.

Ранее также сообщалось, что Барселону оштрафовали за баннер болельщиков.

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