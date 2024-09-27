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Ключевой защитник Барселоны сможет вернуться только зимой

Рональд Араухо не будет ускорять свое восстановление.
Сегодня, 20:42
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник Барселоны Рональд Араухо может вернуться на поле лишь зимой, пишет Diario Sport.

Напомним, уругваец получил повреждение в матче против сборной Бразилии, и в июле перенес операцию.

Издание, ссылаясь на оркужение игрока, утверждает, что его возвращение запланировано на декабрь-январь.

Барселона намерена полностью исключить риск рецидива, а потому не будет форсировать возвращение Рональда.

Ранее также сообщалось, что Барселону оштрафовали за баннер болельщиков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рональд Араухо

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