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Барселону оштрафовали за баннер болельщиков с намеком на нацистское приветствие

Каталонцы вынуждены будут обходиться без поддержки фанатов в следующем домашнем матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 15:45
Фаны Барселона / Getty Images
Фаны Барселона / Getty Images

Каталонской Барселоне вынесли приговор за скандальный баннер болельщиков в матче с Монако в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «сине-гранатовым» выписали штраф в размере 10 тысяч долларов. Также фанатам клуба запретили посещать матч против Црвеной Звезды.

Отметим, что поклонники Барсы вывесили баннер с  надписью Flick Heil (Да здравствует Флик - прим.), что похоже на нацистское Sieg Heil и Heil Hitler.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продлит контракт с футболистом, который не будет играть до конца сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ханси флик

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