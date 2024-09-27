Барселону оштрафовали за баннер болельщиков с намеком на нацистское приветствие

Каталонцы вынуждены будут обходиться без поддержки фанатов в следующем домашнем матче Лиги чемпионов.

Каталонской Барселоне вынесли приговор за скандальный баннер болельщиков в матче с Монако в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «сине-гранатовым» выписали штраф в размере 10 тысяч долларов. Также фанатам клуба запретили посещать матч против Црвеной Звезды.

Отметим, что поклонники Барсы вывесили баннер с надписью Flick Heil (Да здравствует Флик - прим.), что похоже на нацистское Sieg Heil и Heil Hitler.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продлит контракт с футболистом, который не будет играть до конца сезона.

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