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Барселона продлит контракт с игроком, который вернется только через год

Марк Берналь считается будущим клуба.
Сегодня, 00:53
Марк Берналь / Getty Images
Марк Берналь / Getty Images

Барселона намерена подписать новый контракт с Марком Берналем, пишет AS.

По информации издания, сегодня каталонцы согласовали все необходимые документы с родителями 17-летнего хавбека.

В клубе верят в Марка, считая его новым Бускетсом, а потому хотят удостовериться, что игрок останется в клубе. Его отступные вырастут с 20 до 500 млн евро.

Руководство Барселоны убеждено, что после возвращения Берналь станет основой команды на долгие годы вместе с Ламином Ямалем и Пау Кубарси.

Напомним, что Берналь порвал кресты в матче 3-го тура Ла Лиги, его возвращение ожидается лишь в сентябре 2025 года.

Ранее также Флик прокомментировал приглашение нового вратаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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