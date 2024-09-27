Барселона продлит контракт с игроком, который вернется только через год
Марк Берналь считается будущим клуба.
Барселона намерена подписать новый контракт с Марком Берналем, пишет AS.
По информации издания, сегодня каталонцы согласовали все необходимые документы с родителями 17-летнего хавбека.
В клубе верят в Марка, считая его новым Бускетсом, а потому хотят удостовериться, что игрок останется в клубе. Его отступные вырастут с 20 до 500 млн евро.
Руководство Барселоны убеждено, что после возвращения Берналь станет основой команды на долгие годы вместе с Ламином Ямалем и Пау Кубарси.
Напомним, что Берналь порвал кресты в матче 3-го тура Ла Лиги, его возвращение ожидается лишь в сентябре 2025 года.
Ранее также Флик прокомментировал приглашение нового вратаря.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!