Талант Барселоны пропустит год из-за тяжелой травмы
Марку Берналю не повезло в игровом эпизоде.
Каталонская Барселона подтвердила серьезность травмы Марка Берналя, которую он получил в матче против Райо Вальекано.
Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", 19-летний полузащитник пропустит 12 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки и повреждения мениска.
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Несколькими днями ранее Берналь успешно прошел хирургическое вмешательство.
17-летний футболист травмировался в последние минуты поединка матча против Райо, пытаясь отобрать мяч у соперника.
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