iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Талант Барселоны пропустит год из-за тяжелой травмы

Марку Берналю не повезло в игровом эпизоде.
Сегодня, 15:59

Каталонская Барселона подтвердила серьезность травмы Марка Берналя, которую он получил в матче против Райо Вальекано.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", 19-летний полузащитник пропустит 12 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки и повреждения мениска.

Читай также: Барселона планирует заменить своих звезд дуэтом из Бундеслиги

Несколькими днями ранее Берналь успешно прошел хирургическое вмешательство.

17-летний футболист травмировался в последние минуты поединка матча против Райо, пытаясь отобрать мяч у соперника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Барселона планирует заменить своих звезд дуэтом из Бундеслиги Барселона планирует заменить своих звезд дуэтом из Бундеслиги
Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт
Барселона сохраняет интерес к бывшему лидеру Ювентуса Барселона сохраняет интерес к бывшему лидеру Ювентуса
Деку хочет покинуть Барселону - Diario Sport Деку хочет покинуть Барселону - Diario Sport
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Франция - Бельгия, Израиль - Италия и другие матчи Лиги наций, спарринг сборной Украины U19
просмотров

Последние новости

Теннис17:50
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
Теннис17:30
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
Формула 117:23
Гран-при Азербайджана: Формула-1 вернется в Баку на этой неделе
Теннис17:10
US OPEN-2024 (ATP): Синнер разгромил Фритца в финале
Европа17:05
Конопля: Украина была лучше Албании все время до первого пропущенного
Теннис17:05
US OPEN-2024 (WTA): Соболенко выиграла трофей, победив Пегулу
Другие страны16:33
Роналду получит нового тренера в Ан-Насре
Европа15:59
Талант Барселоны пропустит год из-за тяжелой травмы
Европа15:30
Голкипер Ливерпуля признался, что собирался покинуть клуб летом
Лига наций15:20
Чехия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK