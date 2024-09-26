iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Мы с Деку это обсуждали": Флик - о приглашении нового голкипера в Барселону

Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму.
Сегодня, 14:50
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Немецкий голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму в матче шестого тура испанской Ла Лиги, где "сине-гранатовые" противостояли Вильярреалу.

Читай также: В Барселоне определились, кто заменит Тер Штегена

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик заявил, что Барселона находится в поисках голкипера:

"Я говорю только об игроках, которые у меня есть, а Иньяки - наш вратарь. Сегодня я счастлив. У нас есть еще три очка.

Иньяки 25 лет, остальные очень молодые, и если что-нибудь случится, нам нужен вратарь с опытом. Мы с Деку вели обсуждение и размышляли по этому поводу. Мы занимаемся этим", - цитирует Флика Marca.

Напомним, каталонская Барселона ныне возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Барселона

Статьи по теме

В Барселоне определились, кто заменит Тер Штегена В Барселоне определились, кто заменит Тер Штегена
"Я сосредоточен на восстановлении": Тер Штеген обратился к фанатам "Я сосредоточен на восстановлении": Тер Штеген обратился к фанатам
Барселона работает над сохранением звездного испанца Барселона работает над сохранением звездного испанца
Флик: Барселона стремится выиграть Лигу чемпионов Флик: Барселона стремится выиграть Лигу чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт19:03
NaVi обыграли G2: онлайн-трансляция гранд-финала BLAST Premier Fall Final 2024
Формула 118:59
Мерседес привезет большой пакет обновлений на Гран-при США
Бокс18:18
Гвоздик стал первым номером WBC в полутяжелом весе
Европа18:15
Милан не может согласовать контракт с одним из лидеров клуба
Европа17:45
"Я никогда ничего не говорил против росии": пьянич извинился перед русней после перехода в цска
Украина17:30
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей десятого тура
Киберспорт17:13
Обновленный ростер NaVi стартует на квалификации DreamLeague Season 24
Еврокубки16:59
Данк Пустового и момент при участии Ковляра – в топ-10 самых красивых моментов Еврокубка
Европа16:47
Клубный чемпионат мира под угрозой срыва – никто не хочет покупать права на трансляцию
Еврокубки16:20
Днепр – Констанца: онлайн-трансляция Кубка Европы ФИБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK