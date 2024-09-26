"Мы с Деку это обсуждали": Флик - о приглашении нового голкипера в Барселону

Немецкий голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму в матче шестого тура испанской Ла Лиги, где "сине-гранатовые" противостояли Вильярреалу.

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Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик заявил, что Барселона находится в поисках голкипера:

"Я говорю только об игроках, которые у меня есть, а Иньяки - наш вратарь. Сегодня я счастлив. У нас есть еще три очка.

Иньяки 25 лет, остальные очень молодые, и если что-нибудь случится, нам нужен вратарь с опытом. Мы с Деку вели обсуждение и размышляли по этому поводу. Мы занимаемся этим", - цитирует Флика Marca.

Напомним, каталонская Барселона ныне возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт.

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