Киммих - об игре против Барселоны в ЛЧ: Всегда ощущается по особому

Мюнхенская Бавария встретится с каталонской Барселоной в Лиге чемпионов. Капитан немцев Йозуа Киммих поделился ожиданиями от матча:

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"Игра против Барселоны всегда чувствуется по-особому. Это очень большой клуб с замечательной историей - поэтому это особая игра как для игроков, так и для фанатов", - сказал немец.

Напомним, матч Барселона – Бавария состоится завтра, 22 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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