Одноклубник Палмера потроллил хавбека после покера в ворота Брайтона
Ромео Лавия обладает странным чувством юмора.
Хавбек Челси Ромео Лавия решил потролить Коула Палмера.
Напомним, 23-летний англичанин установил рекорд АПЛ, оформив покер в ворота Брайтона в первом тайме.
После матча игроки Челси по традиции оставляли свои подписи на мяче для Палмера, и Лавия решил, что это идеальный момент пошутить над партнером.
Лавиа написал на мяче "Ты все равно посредственность", сфотографировал и выложил снимок в свой Инстаграм.
Ранее сам Палмер прокомментировал матч с Брайтоном.
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