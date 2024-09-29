Одноклубник Палмера потроллил хавбека после покера в ворота Брайтона

Хавбек Челси Ромео Лавия решил потролить Коула Палмера.

Напомним, 23-летний англичанин установил рекорд АПЛ, оформив покер в ворота Брайтона в первом тайме.

После матча игроки Челси по традиции оставляли свои подписи на мяче для Палмера, и Лавия решил, что это идеальный момент пошутить над партнером.

Лавиа написал на мяче "Ты все равно посредственность", сфотографировал и выложил снимок в свой Инстаграм.

Джерело: instagram.com/stories/romeolavia

Ранее сам Палмер прокомментировал матч с Брайтоном.

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