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Барселона вскоре анонсирует подписание именитого голкипера

Войцех Щенсны сегодня должен стать игроком каталонцев.
Сегодня, 10:57
Войцех Щенсны / Getty Images
Войцех Щенсны / Getty Images

Каталонская Барселона готовится к анонсу Войцеха Щенсны в качестве новичка клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, последние формальности перехода поляка в стан «сине-гранатовых» были согласованы. Сегодня, 30 сентября, ожидается официальная презентация.

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Войцех согласился на значительно меньшую зарплату чем та, которая была у него в Ювентусе, с которым он разорвал контракт летом. Точные цифры остаются неизвестными.

Контракт 35-летнего вратаря с испанским грандом будет действительным до завершения этого сезона, а точнее до 30 июня 2025 года.

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