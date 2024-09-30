Инсайдер раскрыл сроки восстановления Куртуа от травмы
Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа получил травму по итогу поединка с Атлетико (1:1) в Ла Лиге.
Как сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Гильермо Рай, в королевском клубе не ожидают его возвращения как минимум до завершения октябрьского перерыва на матчи национальных сборных.
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Точные сроки восстановления 32-летнего Куртуа будут известны позже.
Таким образом, Тибо пропустит 2 игры: против Лилля в Лиге чемпионов (2 октября) и против Вильярреала в Ла Лиге (5 октября).
Скорее всего, украинский вратарь Андрей Лунин заменит бельгийца в составе.
Ранее Симеоне высказался о приостановке мадридского дерби из-за фанов Атлетико.
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