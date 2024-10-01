Легенда европейской сборной заявил о желании стать тренером

Бывший полузащитник Интера, Реала и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер выразил желание вернуться в футбол в новой роли.

По словам экс-игрока, теперь он хочет попробовать себя в тренерском ремесле.

«Мне всего сорок, у меня много времени. На самом деле я еще не начал курс обучения, это все в планировании. Я действительно собираюсь начать тренерскую карьеру. У меня есть еще некоторые личные дела, которые, конечно, мешают началу».

Также Уэсли заявил, что хочет взять себе ассистентом человека с опытом в тренерстве, но не назвал имя.

«Я хочу больше находиться в команде, больше руководить, создавать автоматизмы. Я возьму с собой человека с опытом. По крайней мере это я уже определил: не в плане имен, а в плане интерпретации. В конце концов, я атакующий игрок. Я за атакующий, привлекательный футбол, вроде 2008 года», - цитирует Снейдера Voetbal International.

Ранее сообщалось, что Снейдера подозревают в участии в отмывании денег для наркоторговцев.

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