Лидер Динамо провел юбилейный матч в клубной карьере

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский достиг юбилейной отметки матчей в клубной карьере.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, Буяльский провел 350 поединков во всех турнирах за киевлян и ужгородскую Говерлу.

Последняя пока игра в карьере Виталия состоялась против Левого Берега в восьмом туре УПЛ, где «бело-синие» победили со счетом 3:0.

В чемпионате Украины 30-летний хавбек сыграл 238 матчей, в Кубке - 22, в Еврокубках - 84, и еще шесть в Суперкубке Украины. 330 встреч он провел за Динамо, а 20 за Говерлу.

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