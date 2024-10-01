Лидер Динамо провел юбилейный матч в клубной карьере
Виталий Буяльский отыграл 350 поединков.
Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский достиг юбилейной отметки матчей в клубной карьере.
Как сообщает пресс-служба УПЛ, Буяльский провел 350 поединков во всех турнирах за киевлян и ужгородскую Говерлу.
Последняя пока игра в карьере Виталия состоялась против Левого Берега в восьмом туре УПЛ, где «бело-синие» победили со счетом 3:0.
В чемпионате Украины 30-летний хавбек сыграл 238 матчей, в Кубке - 22, в Еврокубках - 84, и еще шесть в Суперкубке Украины. 330 встреч он провел за Динамо, а 20 за Говерлу.
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