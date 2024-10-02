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Футбол

Племянник легендарного футболиста погиб после того, как на него упало дерево – он работал арбористом

Парень был двоюродным братом сыновей Гари Линекера.
Сегодня, 10:05
Гари Линекер / Getty Images
Гари Линекер / Getty Images

В прошлом месяце в Англии произошла трагическая история, во время работы погиб 18-летний Джонти Паркинсон.

Парень является племянником бывшей жены легендарного нападающего сборной Англии Гарри Линекера, а значит и двоюродным братом четырем сыновьям бывшего футболиста.

Джонти работал арбористом - хирургом по дереву, он обслуживал и ухаживал за деревьями как за индивидуальными организмами. Именно во время работы на него упал ствол дерева, а полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

"Слишком рано...лети высоко, брат, тебя всем не будет хватать", - написал в Instagram Джордж Линекер, 31-летний сын Гарри.

Ранее лидер сборной Украины по футболу признавался, что не знает кто такие Гарри Линекер и Алесандро Дель Пьеро.

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