Племянник легендарного футболиста погиб после того, как на него упало дерево – он работал арбористом
В прошлом месяце в Англии произошла трагическая история, во время работы погиб 18-летний Джонти Паркинсон.
Парень является племянником бывшей жены легендарного нападающего сборной Англии Гарри Линекера, а значит и двоюродным братом четырем сыновьям бывшего футболиста.
Джонти работал арбористом - хирургом по дереву, он обслуживал и ухаживал за деревьями как за индивидуальными организмами. Именно во время работы на него упал ствол дерева, а полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.
"Слишком рано...лети высоко, брат, тебя всем не будет хватать", - написал в Instagram Джордж Линекер, 31-летний сын Гарри.
Ранее лидер сборной Украины по футболу признавался, что не знает кто такие Гарри Линекер и Алесандро Дель Пьеро.
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