Раскрыты детали травмы Цыганкова в Жироне

Украинец, вероятно, пропустит матчи за сборную в Лиге наций.

Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал травму украинского полузащитника команды Виктора Цыганкова.

Футболист не смог доиграть матч против Фейеноорда в рамках второго тура Лиги чемпионов (2:3).

Читай также: "Надеюсь, покажет хорошую игру": Тренер Челси анонсировал выход Мудрика на поле в матче Лиги конференций

"Это выглядит плохо. Еще предстоит обследование. Это травма подколенного сухожилия, все зависит от сантиметров. Виктор – важный игрок, как Блинд, Ромеу, но у нас есть состав", - приводит слова тренера Marca.

В текущем сезоне Цыганков провел восемь матчей за клуб, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Виктор получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!