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Жертва самой известной футбольной измены сделала операцию по пересадке волос

Уэйн Бридж решил вернуть себе утраченную прическу.
Сегодня, 15:16
Getty Images
Getty Images

Бывший защитник сборной Англии, лондонского Челси, Манчестер Сити и других команд – Уэйн Бридж – решился на процедуру по пересадке волос.

44-летний мужчина начал лысеть на передней части головы и захотел вернуть себе старую прическу.

Я пересадил волосы, потому что хотел повысить самоуверенность. Я страдаю от выпадения волос уже с десяток лет и просто почувствовал, что это придаст мне немного уверенности. Многие мужчины страдают от этого, а на самом деле здесь нет ничего страшного. Я рассказал Фрэнки, что хочу сделать это, и она меня очень поддержала", – передает слова Бриджа The Sun.

Фрэнки Бридж – жена эксфутболиста, известная в Великобритании певица и мать его двух сыновей.

Напомним, что в 2010 году Бридж стал фигурантом одного из самых известных сексуальных скандалов в истории футбола, когда его подруга и мать первенца Ванесса Паррансель изменила ему с партнером по Челси и сборной Англии Джоном Терри.

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