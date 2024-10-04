Форвард английского клуба повторил "подвиг" Суареса, за что получил длительную дисквалификацию

Ни для кого не секрет, что в свое время Луис Суарес был одним из лучших форвардов мира. Но это не единственное, чем прославился уругваец.

За свою карьеру он несколько раз оказывался в центре скандала из-за своего пристрастия, а именно кусать соперников.

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В конце сентября нашел его последователь. Его имя - Милутин Осмаич из Престона, который выступает в Чемпионшипе.

Тогда 25-летний черногорец попробовал на вкус защитника Блэкберна Оуэна Бэка. Примечательно, что в результате потасовки в конце матча судья удалил Бэка, а Осмаич получил лишь предупреждение.

Дело в том, что судья не заметил, как игрок Престона укусил своего оппонента. Но этот момент не остался незамеченным, а потому Осмаич получил восьмиматчевую дисквалификацию и штраф в размере 15 тысяч фунтов, сообщает Daily Mail.

Пока шло разбирательство, Милутин Осмаич успел сыграть в двух матчах чемпионата и записать на свой счет дубль в победной игре с Уотфордом (3:0).

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