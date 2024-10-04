iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард английского клуба повторил "подвиг" Суареса, за что получил длительную дисквалификацию

Возможно, игрок еще легко отделался.
Сегодня, 18:03
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Ни для кого не секрет, что в свое время Луис Суарес был одним из лучших форвардов мира. Но это не единственное, чем прославился уругваец.

За свою карьеру он несколько раз оказывался в центре скандала из-за своего пристрастия, а именно кусать соперников.

Читай также: "Вы можете лучше": Постекоглу не хочет называть своих молодых игроков на манер "Малышей Басби"

В конце сентября нашел его последователь. Его имя - Милутин Осмаич из Престона, который выступает в Чемпионшипе.

Тогда 25-летний черногорец попробовал на вкус защитника Блэкберна Оуэна Бэка. Примечательно, что в результате потасовки в конце матча судья удалил Бэка, а Осмаич получил лишь предупреждение.

Дело в том, что судья не заметил, как игрок Престона укусил своего оппонента. Но этот момент не остался незамеченным, а потому Осмаич получил восьмиматчевую дисквалификацию и штраф в размере 15 тысяч фунтов, сообщает Daily Mail.

Пока шло разбирательство, Милутин Осмаич успел сыграть в двух матчах чемпионата и записать на свой счет дубль в победной игре с Уотфордом (3:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес Престон

Статьи по теме

Суарес не сдержал слез, объявив о завершении международной карьеры Суарес не сдержал слез, объявив о завершении международной карьеры
Интер Майами в меньшинстве обыграл Цинциннати и первым вышел в плей-офф МЛС Интер Майами в меньшинстве обыграл Цинциннати и первым вышел в плей-офф МЛС
Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место
Спасительный гол Суареса и победа в серии пенальти: Уругвай взял бронзу Копа Америка-2024 Спасительный гол Суареса и победа в серии пенальти: Уругвай взял бронзу Копа Америка-2024
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Футбол сегодня: битва аутсайдеров в УПЛ, игры Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Черноморец одолел Оболонь, Ингулец сыграет с Карпатами
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Францией в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Украина19:59
Суперлига: Старый Луцк удержал победу над Говерлой, Ровно обыграло Киев-Баскет
Украина19:58
Карпаты с нереализованным пенальти сыграли вничью с Ингульцом
Формула 119:49
Представитель ФИА рассказал, почему Ферстаппена наказали за ругательство
Европа19:22
Директор Наполи подтвердил переговоры с Кварацхелией по новому контракту
Бокс18:59
"Усика остановит только глухой нокаут": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше
Лига наций18:49
С Ярмоленко, но без Цыганкова и Миколенко: Ребров огласил заявку сборной Украины на матчи Лиги наций
Украина18:42
Ярмоленко и Сваток заменят Цыганкова и Миколенко в заявке сборной Украины
Европа18:35
Травмированный от начала лета форвард Ювентуса выбыл еще минимум на два месяца
Европа18:34
Владелец Манчестер Юнайтед: Не я принимаю решение, оставлять тен Хага или увольнять
Европа18:03
Форвард английского клуба повторил "подвиг" Суареса, за что получил длительную дисквалификацию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK