Лидер Ромы Довбика получил травму накануне последнего матча до международного перерыва

Рома будет обходиться без однго из своих лидеров в матче 7-го тура против Монцы.

Как сообщает Corriere Dello Sport, Пауло Дибала получил небольшое повреждение. Аргентинский атакующий полузащитник вылетел на две недели.

У Дибалы диагностировали мышечный дискомфорт во время одной из тренировок команды. Он может также пропустить матчи сборной Аргентины.

Кроме Пауло наставник «волков» Иван Юрич не сможет рассчитывать на Матса Гуммельса. У него болезнь.

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