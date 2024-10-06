Экс-полузащитник Реала станет тренером аргентинского гранда

Бывший полузащитник сборной Аргентины и Реала Фернандо Гаго получит новое место работы.

Как сообщает аргентинское издание AM. 37-летний Гаго возглавит местную Боку Хуниорс.

Детали контракта специалиста пока остаются неизвестными. Бока будет вынуждена заплатить отступные Гвадалахаре, которую сейчас тренирует Фернандо.

Экс-хавбек является воспитанником аргентинского гранда и провел за него 199 матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал продлил контракт с травмированной звездой .

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