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Мареска похвалил Мудрика за игру против Ноттингема

Украинец провел на поле лишь последние минуты, но сумел создать один момент.
Сегодня, 09:22
Михаил Мудрик и Энцо Мареска / Getty Images
Михаил Мудрик и Энцо Мареска / Getty Images

В рамках 8-го тура АПЛ Челси не сумел победить Ноттингем Форест.

На последние минуты матча на поле появился Михаил Мудрик. Украинец получил одобрительный отзыв за проведенные на поле минуты, как и Нони Мадуэке с Джейдоном Санчо.

Энцо Мареска отметил, что он доволен своими игроками.

"Джейдон Санчо был в порядке, Нони Мадуэке был очень в порядке. Мудрик после того, как он вышел на поле, также был в порядке. Мне понравилась их игра", - сказал итальянец на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Михаил Мудрик вышел на 89-ой минуте этого матча и мог делать ассист на Кристофера Нкунку, но француз после великолепного сольного прохода украинца и хорошей подачи с фланга пробил во вратаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ноттингем Форест Михаил Мудрик Энцо Мареска

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