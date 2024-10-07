Мареска похвалил Мудрика за игру против Ноттингема

Украинец провел на поле лишь последние минуты, но сумел создать один момент.

В рамках 8-го тура АПЛ Челси не сумел победить Ноттингем Форест.

На последние минуты матча на поле появился Михаил Мудрик. Украинец получил одобрительный отзыв за проведенные на поле минуты, как и Нони Мадуэке с Джейдоном Санчо.

Энцо Мареска отметил, что он доволен своими игроками.

"Джейдон Санчо был в порядке, Нони Мадуэке был очень в порядке. Мудрик после того, как он вышел на поле, также был в порядке. Мне понравилась их игра", - сказал итальянец на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Михаил Мудрик вышел на 89-ой минуте этого матча и мог делать ассист на Кристофера Нкунку, но француз после великолепного сольного прохода украинца и хорошей подачи с фланга пробил во вратаря.

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