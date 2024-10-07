Итальянский клуб решил необычным способом отблагодарить фанатов соперника

Комо решил необычным способом отблагодарить фанатов Наполи.

Напомним, клубы встретились между собой в пятницу, 4 октября, в рамках седьмого тура Серии А. Наполи выиграл матч со счетом 3:1.

После матча пресс-служба Комо выложила пост с благодарностями в адрес болельщиков на стадионе в Неаполе и пообещала угостить всех пивом.

"Футбольный клуб Комо хотел бы выразить искреннюю благодарность Наполи и его болельщикам за прекрасную демонстрацию спортивного духа после пятничного матча.

Атмосфера на стадионе имени Марадоны и реакция обоих болельщиков после игры были непревзойденными. Вот почему Комо купит пиво каждому болельщику Наполи, приехавшему на ответный матч на стадионе Джузеппе Синигалья в феврале 2025 года", – говорится в сообщении клуба.

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