iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-полузащитник сборной Украины не убедил Дженоа в том, что он может заменить Малиновского

Виктор Коваленко мог стать игроком "грифонов".
Вчера, 22:24
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Экс-полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко не сумел обеспечить себе переход в Дженоа.

Как сообщает Николо Скира, "грифоны" рассматривали подписание Коваленко вместо травмированного Руслана Малиновского, но не убедил Альберто Джилардино в своем качестве.

Также у Дженоа был вариант с экс-полузащитником Барселоны Рафиньей и бывшим футболистом Интера Антонио Кандревой, но и они показались Джилардино такими, которые не подходят под его требования.

Напомним, ранее сообщалось, что генуэзцы могут подписать скандального форварда .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский Виктор Коваленко

Статьи по теме

Дженоа Малиновского может усилиться скандальным форвардом Дженоа Малиновского может усилиться скандальным форвардом
Дженоа может заменить Малиновского игроком, который провел последний матч полтора года назад Дженоа может заменить Малиновского игроком, который провел последний матч полтора года назад
Ювентус с дублем Влаховича разобрался в гостях с Дженоа Ювентус с дублем Влаховича разобрался в гостях с Дженоа
Ультрас Дженоа Малиновского подрались с фанатами принципиального соперника и полицией после вылета из Кубка Ультрас Дженоа Малиновского подрались с фанатами принципиального соперника и полицией после вылета из Кубка
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:46
Другие страны23:46
Футболиста, который в прошлом сезоне играл в АПЛ, нашли мертвым в бассейне
Бокс23:20
Фьюри отреагировал на андеркард реванша с Усиком
Другие страны23:14
Клуб Роналду готов подписать звезду Ман Сити, предложив невероятную зарплату
Бокс22:50
Усик провел спарринг с украинским боксером из своей команды
Европа22:24
Экс-полузащитник сборной Украины не убедил Дженоа в том, что он может заменить Малиновского
Киберспорт22:20
IEM Rio 2024: Natus Vincere узнали соперника в четвертьфинале, определены два полуфиналиста
Другие страны22:00
Одноклубник Месси и Кривцова - лучший молодой в МЛС, игрок Шахтера - в символической сборной
Европа21:54
Капитану сборной Украины по футзалу сделали операцию после травмы в полуфинале чемпионата мира
Киберспорт21:38
NaVi сенсационно проиграли FURIA в финале верхней сетки группы на IEM Rio 2024
Европа21:30
Форвард клуба Бундеслиги попал в скандал, назвав форму с элементами радуги "гейским дерьмом"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK