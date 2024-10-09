Экс-полузащитник сборной Украины не убедил Дженоа в том, что он может заменить Малиновского
Виктор Коваленко мог стать игроком "грифонов".
Экс-полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко не сумел обеспечить себе переход в Дженоа.
Как сообщает Николо Скира, "грифоны" рассматривали подписание Коваленко вместо травмированного Руслана Малиновского, но не убедил Альберто Джилардино в своем качестве.
Также у Дженоа был вариант с экс-полузащитником Барселоны Рафиньей и бывшим футболистом Интера Антонио Кандревой, но и они показались Джилардино такими, которые не подходят под его требования.
Напомним, ранее сообщалось, что генуэзцы могут подписать скандального форварда .
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