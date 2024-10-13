Отец лидера Милана подтвердил, что его сын мог перейти в Барселону

Отец хавбека итальянского Милана Тиджани Рейндерса Мартин Рейндерс, который является его агентом, рассказал, что летом голландец мог покинуть «россонери».

По словам Мартина, в услугах его сына была заинтересована Барселона. Он разговаривал касаемо перехода с Деко.

«Я имел прямой контакт только с Барселоной, разговаривая с техническим директором Деко. Я даже проверил его фотографию в профиле, чтобы убедиться, что это действительно он. Понятно, что нам льстит интерес Барселоны», - сказал Рейндерс-старший в комментарии AS.

В текущем сезоне 26-летний нидерландский центральный полузащитник провел 9 матчей, где отдал 2 ассиста, продолжая быть неотъемлемой частью основы «россонери».

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