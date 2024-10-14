Милан хочет подписать форварда, за которым следит половина Европы
Аренда Тэмми Абрахама пока что не оправдывается, а потому Милан продолжает поиски форварда.
Взор итальянского клуба пал на представителя Лилля Джонатана Дэвида, сообщает Milan Zone со ссылкой La Gazzetta dello Sport.
Контракт 24-летнего игрока сборной Канады завершится следующим летом и он намерен сменить клубную прописку.
Читай также: Одноклубник Довбика рискует покинуть Рому, потеряв место в старте
"Россонери" готовы побороться за футболиста, но им придется выдержать конкуренцию со стороны многих клубов Европы, которые также хотят забрать Дэвида.
В нынешнем сезоне Джонатан Дэвид записал на свой счет 8 голов и 2 результативные передачи в 13 матчах Лилля во всех турнирах.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!