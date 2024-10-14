Милан хочет подписать форварда, за которым следит половина Европы

Оно и не удивительно, ведь футболист может достаться клубу относительно бесплатно.

Аренда Тэмми Абрахама пока что не оправдывается, а потому Милан продолжает поиски форварда.

Взор итальянского клуба пал на представителя Лилля Джонатана Дэвида, сообщает Milan Zone со ссылкой La Gazzetta dello Sport.

Контракт 24-летнего игрока сборной Канады завершится следующим летом и он намерен сменить клубную прописку.

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"Россонери" готовы побороться за футболиста, но им придется выдержать конкуренцию со стороны многих клубов Европы, которые также хотят забрать Дэвида.

В нынешнем сезоне Джонатан Дэвид записал на свой счет 8 голов и 2 результативные передачи в 13 матчах Лилля во всех турнирах.

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