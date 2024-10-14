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Одноклубник Довбика рискует покинуть Рому, потеряв место в старте

При этом до конца сезона ситуация может еще измениться в пользу игрока.
Сегодня, 09:39
Леандро Паредес / Getty Images
Леандро Паредес / Getty Images

С приходом Ивана Юрича на пост главного тренера Ромы Леандро Паредес выпал из стартового состава команды.

А учитывая то, что контракт 30-летнего аргентинца с "джаллоросси" истечет следующим летом и в его услугах не нуждается тренер, то игрок может покинуть Рим по окончанию нынешнего сезона, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Стоит отметить, что в соглашении прописаны условия (количество сыгранных матчей и забитых голов), при выполнении которых оно будет автоматически продлено на год.

Но все может измениться, если зарубежные СМИ будут правы, и руководство Ромы решится вернуть Даниэле Де Росси, при котором Паредес имел прочное место в стартовой одиннадцатке.

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В нынешнем сезоне Леандро Паредес принял участие в шести матчах во всех турнирах, сыграв в сумме 263 минуты и отличившись одним ассистом.

Напомним, что форвард Ромы Артем Довбик пропустил тренировку сборной Украины в преддверии матча Лиги наций против сборной Чехии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома леандро паредес артем довбик

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