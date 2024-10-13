Один из лидеров сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией

Артем Довбик рискует не сыграть в поединке.

Футболист сборной Украины Артем Довбик рискует не сыграть в матче Лиги Наций против Чехии.

Как сообщает Суспільне Спорт, Довбик не тренировался накануне игры с коллективом Ивана Гашека. Артем присутствовал на стадионе, но не принимал участие в занятии.

В то же время, Тарас Степаненко тренировался с бандажом на ноге.

Матч Украина - Чехия состоится завтра, 14 октября, в 21:45.

Напомним, ранее Сергей Ребров заявил, что у команды есть микроповреждения .

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