Один из лидеров сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией
Артем Довбик рискует не сыграть в поединке.
Футболист сборной Украины Артем Довбик рискует не сыграть в матче Лиги Наций против Чехии.
Как сообщает Суспільне Спорт, Довбик не тренировался накануне игры с коллективом Ивана Гашека. Артем присутствовал на стадионе, но не принимал участие в занятии.
В то же время, Тарас Степаненко тренировался с бандажом на ноге.
Матч Украина - Чехия состоится завтра, 14 октября, в 21:45.
Напомним, ранее Сергей Ребров заявил, что у команды есть микроповреждения .
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