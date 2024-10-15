Раскрыта потенциальная зарплата Балотелли в Дженоа

Переход Марио в команду зависит от одного человека.

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли достиг устного соглашения с Дженоа.

Как передает Gazzetta dello Sport, зарплата форварда будет составлять от 250 тысяч евро до 350 тысяч евро в год.

Отмечается, что подписание Балотелли будет зависеть от того, останется ли Альберто Джилардино на посту главного тренера команды.

В текущем чемпионате Дженоа одержала лишь одну победу из семи игр Серии А. На счету команды пять очков.

Ранее сообщалось, что директор Дженоа блокирует подписание Балотелли.

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