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Директор Дженоа блокирует подписание Балотелли

В клубе Руслана Малиновского не могут договориться, нужен им скандально известный футболист или нет.
Сегодня, 12:37
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Днем ранее появилась информация, что Дженоа договорилась о подписании контракта с Марио Балотелли.

Однако, судя по всему, в ближайшее время не стоит ждать 34-летнего форварда в Генуе.

Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, директор Дженоа Андрес Бласкес по неизвестным причинам не дает "зеленый свет" на эту сделку.

По информации источника, это может свидетельствовать о напряженных отношениях между руководством и главным тренером Альберто Джилардино.

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Стоит отметить, что Балотелли согласился подписать контракт до конца нынешнего сезона с зарплатой 250-300 тысяч евро + бонусы.

После семи стартовых туров Серии А Дженоа идет в зоне вылета, заработав всего пять очков.

Ранее зарубежные СМИ писали о том, что Дженоа нашла замену Руслану Малиновскому, который выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы ноги.

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