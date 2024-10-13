Дженоа Малиновского близка к подписанию скандального экс-форварда сборной Италии

Марио Балотелли может присоединиться к "грифонам".

Итальянская Дженоа нашла усиление линии атаки

Как сообщает Николо Скира, "грифоны" ведут переговоры о подписании контракта с Марио Балотелли Футболист ныне находится в статусе свободного агента

Речь идет о соглашении сроком до конца июня 2025 года Финансовые детали пока остаются неизвестными

Прошлым клубом Балотелли был Адана Демирспор За турков он провел 16 матчей, забив 7 голов в сезоне-2023/24

Напомним, ранее сообщалось, что Дженоа нашла замену Малиновскому



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