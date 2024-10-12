Дженоа нашла замену Малиновскому

Итальянская Дженоа определилась с заменой Руслану Малиновскому.

Как сообщает Sky Sport Italia, "грифоны" оформят переход Гастона Перейро. Трансфер состоится на правах свободного агента.

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Последним клубом Перейро был Кальяри, за который он выступал с 2020 года, однако, последние два сезона проводил в арендах в Насьонале и Тернани соответственно.

Условия контракта между Дженоа и Гастоном остаются неизвестными. Ранее Перейро выступал за сборную Уругвая, проведя за национальную команду 13 матчей.

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