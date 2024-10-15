Барселона выставит лидера на трансфер, чтобы не потерять его бесплатно

Барселона рассматривает продажу Френки де Йонга, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт нидерландца с клубом заканчивается в 2026 году, и Френки все еще не принял предложение о продлении.

Барселона предложила ему новый контракт еще в 2023 году, однако по нему он будет получать меньше, чем сейчас. Даже не смотря на то, что клуб все еще ывплачивает ему долг за период пандемии.

Таким образом, руководство каталонцев уже не рассчиытвает на продление контракта, а потому готово выставить игрока на трансфер уже следующим летом.

Трансфермаркт оценивает 27-летнего полузащитника в 60 млн евро.

Ранее также глава Ла Лиги призвал отменить клубный ЧМ.

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