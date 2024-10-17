Хавбек сборной Испании заинтересовал ряд крупных клубов

Полузащитник Вильярреала и сборной Испании Алехандро Баэна стал целью для ряда клубов, пишет Marca.

Баэна является воспитанником "желтой субмарины", и лишь в прошлом году дебютировал за взрослую сборную Испании.

За последний год цена на хавбека существенно выросла, Трансфермаркт оценивает его в 50 млн евро.

Отличные выступления Алекса заинтересовали многие клубы, а испанское издание утверждает, что интерес некоторых из них весьма конкретен.

Переманить к себе талантливого испанца очеь хочет Атлетико, однако конкуренцию ему составят именитые английские клубы. Однако, какие именно, издание не уточнило.

В текущем сезоне Баэна провел восемь матчей, в которых отличился одним голом и пятью ассистами.

Ранее также Барселона нашла альтернативу Холанду.

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