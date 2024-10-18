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Скандальный владелец клуба Ла Лиги выставил его на продажу

Питер Лим готов распрощаться со своим детищем.
Сегодня, 16:36
Питер Лим (справа)
Питер Лим (справа)

Испанская Валенсия в ближайшее время, вероятно, сменит владельца.

Как сообщает AS, сингапурский миллиардер Питер Лим выставил клуб на продажу. Бизнесмен ожидает получить за «летучих мышей» 350-400 миллионов евро.

В профайле Валенсии на ресурсах одной из компании, которая занимается приобретением и продажей футбольных клубов, говорится о том, что контракты большинства игроков заканчиваются в 2026 году, что потребует дополнительных инвестиций.

Также отмечается, что на реконструкцию домашнего стадиона клуба Местальи придется выложить примерно 200 миллионов евро.

Стоит сказать, что а время своей каденции Лим вложил в «летучих мышей» 290 млн евро, а долги клуба составляют 340 миллионов евро. При правлении сингапурца клуб значительно ухудшил свои результаты и начал меньше тратить на трансферы и зарплаты игроков, Питер также попадал в ряд скандалов связанных с Валенсией, что значительно ухудшило его отношения с фанатами клуба.

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