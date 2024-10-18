Анчелотти отреагировал на вероятное изнасилование, к которому причастен Мбаппе

Итальянец ответил, что не собирается комментировать то, что не является свершившимся фактом.

Наставник Реала Карло Анчелотти высказался о деле, в котором Килиана Мбаппе обвиняют в якобы изнасиловании.

По словам итальянца, пока не доказана причастность его игрока он не будет комментировать эту судебную волокиту.

"Я здесь не для того, чтобы комментировать домыслы. Не обращаю внимание на то, что говорят. Я сосредоточен на работе, которую он делает.

Килиан воспользовался перерывом, чтобы улучшить свое состояние. Он чувствует себя очень хорошо, счастлив и горит желанием вернуться в игру и стать важным игроком для команды.

Эти 15 дней очень помогли ему, потому что у него было время преодолеть травмы. Сейчас это другой футболист, чем был до перерыва", - сказал Анчелотти.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал убрал изображение Мбаппе из рекламной кампании .

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