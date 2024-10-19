Эндрик определился со своим будущим в Реале
Бразилец оценил свое положение в команде.
Нападающий Реала Эндрик имеет мало игровой практики в команде.
Как сообщает AS, 18-летний бразилец исключает возможность перейти в аренду в зимнее трансферное окно.
Эндрик удовлетворен тем временем, которое сейчас проводит в команде. Он постарается побороться за место в составе до конца сезона.
В текущем сезоне Эндрик сыграл девять матчей испанский клуб, в которых забил два гола.
Ранее сообщалось, что в Реале жалеют о подписании Мбаппе.
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