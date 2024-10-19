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Эндрик определился со своим будущим в Реале

Бразилец оценил свое положение в команде.
Сегодня, 11:40
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Нападающий Реала Эндрик имеет мало игровой практики в команде.

Как сообщает AS, 18-летний бразилец исключает возможность перейти в аренду в зимнее трансферное окно.

Эндрик удовлетворен тем временем, которое сейчас проводит в команде. Он постарается побороться за место в составе до конца сезона.

В текущем сезоне Эндрик сыграл девять матчей испанский клуб, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что в Реале жалеют о подписании Мбаппе.

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