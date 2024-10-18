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В Реале жалеют о подписании Мбаппе - журналист

Переход француза был прихотью президента клуба.
Сегодня, 19:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В мадридском Реале не очень рады Килиану Мбаппе, утверждает журналист Ромен Молина. 

По его словам, единственный, кто хотел видеть француза в Реале - Флорентино Перес.

Остальные же восприняли приход Мбаппе не с таким энтузиазмом, а сейчас даже растет недовольство.

"Они жалеют, что подписали его. Я гарантирую это. Мне говорили об этом не для протокола.

Вышло совсем не то, на что они рассчитывали. Это была прихоть Переса, только Перес хотел его заполучить. Пересу всегда нравились звездные футболисты. К тому же он относится к Килиану как к сыну.

В клубе расстроены, во-первых, уровнем его игры, не соответствующим ожидаемому, а во-вторых, в раздевалке тоже не все так гладко, хотя и не факт, что виноват в этом Мбаппе.

Думаю, Реал совершил огромную ошибку. У Мбаппе не было предсезонки, он сразу начал играть в официальных матчах, в отличие от Беллингема", - цитирует журналиста Daily Mail.

Ранее также стало известно, что Куртуа попал в заявку на матч против Сельты.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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