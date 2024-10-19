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Голкипер Арсенала сделал предложение возлюбленной, а Зинченко поздравил пару с помолвкой

Давид Райя решил узаконить свои отношения с девушкой - она ответила согласием.
Сегодня, 19:59
Давид Райя с возлюбленной / instagram.com/d.raya1
Давид Райя с возлюбленной / instagram.com/d.raya1

Голкипер Арсенала и сборной Испании Давид Райя решил покончить с холостой жизнью и сделал предложение своей возлюбленной.

29-летний футболист попросил руки у модели из Барселоны Татьяны Трубуль.

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"Она сказала "да", - разместила пара общий пост в Instagram, объявив о помолвке.

Это событие не осталось без внимания одноклубника Райи Александра Зинченко. Украинец в комментариях поздравил пару с помощью эмодзи.

Давид и Татьяна встречаются с 2021 года, но свои отношения не выносили на публику до июня 2022 года. Сейчас же пара вместе живет в Лондоне.

Ранее тренер Арсенала Микель Артета высказался о готовности Зинченко к следующему матчу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко Давид Райя

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