Голкипер Арсенала сделал предложение возлюбленной, а Зинченко поздравил пару с помолвкой

Давид Райя решил узаконить свои отношения с девушкой - она ответила согласием.

Голкипер Арсенала и сборной Испании Давид Райя решил покончить с холостой жизнью и сделал предложение своей возлюбленной.

29-летний футболист попросил руки у модели из Барселоны Татьяны Трубуль.

Читай также: Кипер сборной Испании сделал партнерам ценный подарок в честь победы на Евро-2024

"Она сказала "да", - разместила пара общий пост в Instagram, объявив о помолвке.

Это событие не осталось без внимания одноклубника Райи Александра Зинченко. Украинец в комментариях поздравил пару с помощью эмодзи.

Давид и Татьяна встречаются с 2021 года, но свои отношения не выносили на публику до июня 2022 года. Сейчас же пара вместе живет в Лондоне.

Ранее тренер Арсенала Микель Артета высказался о готовности Зинченко к следующему матчу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!