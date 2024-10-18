Кипер сборной Испании сделал партнерам ценный подарок в честь победы на Евро-2024

Вратарь Арсенала и сборной Испании Давид Райя подарил партнерам по сборной памятные перстни в честь победы на Евро-2024, пишет Relevo.

Перстни создала семья Райи, которая является ювелирами. Они сделали по примеру тех, что вручают чемпионам НБА.

Как пишет издание, футболисты уже получили подарки, а Марк Кукурелья успел подарить свой испанскому комику Давиду Бронкано в прямом эфире.

"Мой старший брат участвовал в этой работе, а также люди, которые помогали брату в мастерской.

Это ручная работа: они отвечали за укладку бриллиантов, рисовали вручную. Это уникальное кольцо.

У меня семья ювелиров, и я всегда мечтал выиграть такой титул, как Евро, и иметь возможность отразить это в виде небольшого трофея", – рассказал Давид Райя.

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