Арсенал собирается выкупить героя матча Лиги чемпионов с Порту

Лондонский Арсенал планирует подписать на постоянной основе арендованного у Брентфорда вратаря Давида Райю.

Накануне испанский голкипер стал героем ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Порту (1:0, пен. 4:2) и помог команде выйти в четвертьфинал, отразив два одиннадцатиметровых удара в серии пенальти.

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" воспользуются опцией выкупа 28-летнего вратаря, заплатив за него 27 миллионов фунтов (около 31,5 миллиона евро).

Отметим, что в нынешнем сезоне Райя провел за Арсенал 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча, а в 13 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На ISPORT доступно видео лучших моментов матча Арсенал - Порту (1:0, пен. 4:2).

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