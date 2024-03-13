iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал - Порту 1:0 (пен. 4:2): обзор матча и результат игры 12.03.2024

"Канонирам" и "драконам" для определения победителя потребовались одиннадцатиметровые удары.
Сегодня, 00:55
Арсенал прошел Порту / Getty Images
Арсенал прошел Порту / Getty Images

Во вторник, 12 марта, лондонский Арсенал принимал на своем поле Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После минимального поражения в первом поединке подопечные Микеля Артеты отыгрались и одолели соперника в серии послематчевых пенальти.

Арсеналу удалось сравнять общий счет в противостоянии под конец первого тайма усилиями Мартина Эдегора и Леандро Троссара. На 41-й минуте бельгиец завладел мячом на левом фланге после срезки у "драконов", отдал на норвежца, который вернул на партнера, а тот уже из пределов штрафной точно пробил под дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

В середине второй половины встречи "канониры" могли выйти вперед в двухматчевой дуэли, но результативный удар Эдегора не был засчитан из-за фола Кая Хаверца в борьбе с голкипером и защитником Порту.

Источник: Getty Images

До конца основного времени соперники не смоги изменить результат. Для определения участника четвертьфинала Лиги чемпионов потребовались еще два экстра-тайма, в перерыве между которыми на замену вышел украинец Александр Зинченко, а после - и серия пенальти.

Источник: Getty Images

В итоге победу со счетом 4:2 праздновали "канониры": игроки лондонской команды реализовали свои четыре попытки, а Давид Райя взял удары от Венделла и Галено.

Источник: Getty Images

Статистика матча Арсенал - Порту 1/8 финала Лиги чемпионов

Арсенал - Порту 1:0 (пен. 4:2) (первый матч - 0:1)

Гол: Троссар, 41

Серия пенальти: 1:0 - Эдегор, 1:1 - Пепе Акино, 2:1 - Хаверц, 2:1 - Венделл (вратарь), 3:1 - Сака, 3:2 - Груич, 4:2 - Райс, 4:2 - Галено (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 1.08 - 0.59
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 14 - 9
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 9 - 1
Фолы: 18 -20
Атаки: 118 - 87

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Кивер (Зинченко, 106) - Эдегор, Райс, Жоржиньо (Жезус, 83) - Сака, Хаверц, Троссар (Нкетиа, 106)

Порту: Кошта - Мариу (Санчес, 85), Пепе, Отавио, Венделл - Нико (Эуштакиу, 101), Варела (Груич, 90+7) - Консейсау (Боржеш, 101), Пепе, Галено - Эванилсон (Тареми, 86)

Предупреждения: Салиба, 39, Хаверц, 116 - Пепе, 73.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту Арсенал Лондон

Статьи по теме

Зинченко начнет матч Арсенал - Порту на скамейке запасных Зинченко начнет матч Арсенал - Порту на скамейке запасных
Арсенал планирует продлить контракта с Зинченко Арсенал планирует продлить контракта с Зинченко
ПСЖ и Ливерпуль составят Ман Сити конкуренцию за лидера Порту ПСЖ и Ливерпуль составят Ман Сити конкуренцию за лидера Порту
Лига чемпионов: Барселона обыграла Наполи, Арсенал прошел Порту благодаря серии пенальти Лига чемпионов: Барселона обыграла Наполи, Арсенал прошел Порту благодаря серии пенальти
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:55
Арсенал отыгрался и выбил Порту из Лиги чемпионов в серии пенальти
Лига Чемпионов00:55
Лига чемпионов: Барселона обыграла Наполи, Арсенал прошел Порту благодаря серии пенальти
Формула 100:52
Чемпион мира Формулы 1 в составе Феррари выставил на продажу победный болид
Лига Чемпионов00:36
Барселона - Наполи 3:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Формула 100:24
Руководитель Феррари: Мы больше не чувствуем себя бесполезными в борьбе с Ред Булл
Теннис00:12
Костюк впервые вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000, обыграв "нейтралку" в Индиан-Уэллсе
Лига Чемпионов00:02
Барселона одолела Наполи и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов
Вчера, 23:35
Украина23:35
Трансферы УПЛ: Полесье приобрело венесуэльского форварда, ЛНЗ подписал вингера-легионера
Европа23:34
АПЛ заменит правила прибыльности и устойчивого развития перед стартом следующего сезона
Украина23:28
Полесье объявило о подписании венесуэльского нападающего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK