Арсенал - Порту 1:0 (пен. 4:2): обзор матча и результат игры 12.03.2024

Во вторник, 12 марта, лондонский Арсенал принимал на своем поле Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После минимального поражения в первом поединке подопечные Микеля Артеты отыгрались и одолели соперника в серии послематчевых пенальти.

Арсеналу удалось сравнять общий счет в противостоянии под конец первого тайма усилиями Мартина Эдегора и Леандро Троссара. На 41-й минуте бельгиец завладел мячом на левом фланге после срезки у "драконов", отдал на норвежца, который вернул на партнера, а тот уже из пределов штрафной точно пробил под дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

В середине второй половины встречи "канониры" могли выйти вперед в двухматчевой дуэли, но результативный удар Эдегора не был засчитан из-за фола Кая Хаверца в борьбе с голкипером и защитником Порту.

Источник: Getty Images

До конца основного времени соперники не смоги изменить результат. Для определения участника четвертьфинала Лиги чемпионов потребовались еще два экстра-тайма, в перерыве между которыми на замену вышел украинец Александр Зинченко, а после - и серия пенальти.

Источник: Getty Images

В итоге победу со счетом 4:2 праздновали "канониры": игроки лондонской команды реализовали свои четыре попытки, а Давид Райя взял удары от Венделла и Галено.

Источник: Getty Images

Статистика матча Арсенал - Порту 1/8 финала Лиги чемпионов

Арсенал - Порту 1:0 (пен. 4:2) (первый матч - 0:1)

Гол: Троссар, 41

Серия пенальти: 1:0 - Эдегор, 1:1 - Пепе Акино, 2:1 - Хаверц, 2:1 - Венделл (вратарь), 3:1 - Сака, 3:2 - Груич, 4:2 - Райс, 4:2 - Галено (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 1.08 - 0.59

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 9 - 1

Фолы: 18 -20

Атаки: 118 - 87

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Кивер (Зинченко, 106) - Эдегор, Райс, Жоржиньо (Жезус, 83) - Сака, Хаверц, Троссар (Нкетиа, 106)

Порту: Кошта - Мариу (Санчес, 85), Пепе, Отавио, Венделл - Нико (Эуштакиу, 101), Варела (Груич, 90+7) - Консейсау (Боржеш, 101), Пепе, Галено - Эванилсон (Тареми, 86)

Предупреждения: Салиба, 39, Хаверц, 116 - Пепе, 73.

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