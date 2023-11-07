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Пирс Морган: Основная функция вратаря - предотвращать голы, а не играть как Зидан

Главный фанат Арсенала раскритиковал Артету.
Сегодня, 20:09
Пирс Морган / Getty Images
Пирс Морган / Getty Images

Пирс Морган раскритиковал Микеля Артету за его веру в Давида Райю.

Напомним, что испанский кипер совершил ряд ошибок, которые стоили Арсеналу очков, за что получил огромное количество критики в свой адрес.

Морган также считает, что Райя - плохой выбор для Арсенала, тем более, когда есть Рэмсдейл.

"Я все еще не понимаю, почему в воротах Райя. После гола, который нельзя было пропускать, он допустил еще одну оплошность. Аарон Рэмсдейл тур за туром наблюдает со скамейки. Доказал ли Райя, что он лучше Рэмсдейла? Я так не думаю.

К сожалению, все давление было создано исключительно Артетой, который сказал, что у него будет два вратаря. Никто не поверил ему, и ясно, что он считает первым номером Райю. Не думаю, что большинство болельщиков Арсенала уверены в голкипере.

Лично я бы вернул Рэмсдейла, чтобы ему было что доказывать. Думаю, он лучший вратарь. Мне все равно, как Райя играет ногами – если он не может защищать ворота, то, боюсь, ему не следует там быть. Основная функция вратаря – предотвращать голы, а не играть как Зинедин Зидан", – цитирует ведущего talkSPORT.

Ранее также сообщалось, что Фулхэм может увести из-под носа "канониров" перспективного хавбека.

 

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Пирс Морган Давид Райа

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