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Аутсайдер АПЛ может увести перспективного хавбека из-под носа у грандов

Фулхэм готовится к зимнему трансферному окну.
Сегодня, 17:07
Андре Нето / Getty Images
Андре Нето / Getty Images

Фулхэм лидирует в борьбе за бразильского хавбека Андре Нето, пишет UOL.

Игрок Флуминенсе находится на карандаше у Арсенала и Ливерпуля, однако именно "дачники" лидируют в этой гонке.

Все дело в том, что клуб ожидает нового предложения от Баварии по Палинье уже зимой. Если это случится, Фулхэм заработает на трансфере не менее 60 млн евро.

При этом Фулминенсе хочет за своего 22-летнего полузащитника лишь в районе 30-35 млн евро. Так что Фулхэм обгонит конкурентов и подпишет бразильца уже зимой.

Ранее также сообщалось, что МЮ заинтересовался итальянским вундеркиндом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм

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