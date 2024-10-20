Легенда Карпат подверг критике Мудрика: Есть какие-то психологические моменты

Легендарный игрок львовских Карпат Олег Голодюк, ныне возглавляющий юношескую команду "львов", высказал свое мнение относительно Михаила Мудрика.

Читай также: Экс-игрок Челси заявил, что у Мудрика есть все шансы стать звездой АПЛ

"Со стороны я могу видеть, что есть какие-то психологические моменты. Невероятно одаренный игрок, но не может вовсю раскрыться. Время постепенно идет, на него давит результат, потому что он был куплен за безумные деньги. Что-то ему мешает.

Если он справится с психологическими моментами, то у него все должно получиться. Возможно, для уверенности ему необходимо забить пару голов и отдать несколько ассистов и после этого дела пойдут вверх", - сказал Голодюк.

Напомним, сейчас Михаил Мудрик выступает в составе лондонского Челси, но почти не выходит на футбольное поле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!