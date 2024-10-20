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Легенда Карпат подверг критике Мудрика: Есть какие-то психологические моменты

Олег Голодюк вірить у Мудрика.
Сегодня, 12:25
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Легендарный игрок львовских Карпат Олег Голодюк, ныне возглавляющий юношескую команду "львов", высказал свое мнение относительно Михаила Мудрика.

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"Со стороны я могу видеть, что есть какие-то психологические моменты. Невероятно одаренный игрок, но не может вовсю раскрыться. Время постепенно идет, на него давит результат, потому что он был куплен за безумные деньги. Что-то ему мешает.

Если он справится с психологическими моментами, то у него все должно получиться. Возможно, для уверенности ему необходимо забить пару голов и отдать несколько ассистов и после этого дела пойдут вверх", - сказал Голодюк.

Напомним, сейчас Михаил Мудрик выступает в составе лондонского Челси, но почти не выходит на футбольное поле.

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